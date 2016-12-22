«Бахвальству армян в связи с владением оперативно-тактическими ракетами «Искандер» пришел конец. Имеющееся в арсенале наших Вооруженных сил самое современное наступательное и оборонительное оружие позволяет выполнить любые поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией задачи».

Об этом в интервью АПА, комментируя проведенные нашими войсками боевые стрельбы с использованием зенитно-ракетного комплекса «İldırım», заявил бывший командир военного соединения, генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров.

По его словам, эшелонированная оборона и другие комплексные меры, принимаемые с целью защиты наших территорий от возможных воздушных атак, позволяют пресечь любые намерения врага: «Можем сказать, что комплекс «İldırım», а также другие современные комплексы подобного класса, находящиеся в арсенале азербайджанской армии, уничтожающие цель с первого выстрела, положили конец радости армян по поводу «Искандеров».

Эти комплексы способны в любое время суток обнаружить и уничтожить воздушные цели на разной высоте и дальности в трудных климатических и боевых условиях, а также аэродинамические, тактические и баллистические ракеты.

Сейчас мы с полной уверенностью можем сказать, что противовоздушная оборонная система Азербайджана контролирует не только оккупированные территории, но и все воздушное пространство Армении. Азербайджан сможет обеспечить защиту своего воздушного пространства от любой атаки. Однако сможет ли это сделать Армения — под вопросом. Враг должен знать, что находящиеся на вооружении Азербайджана сотни других ракет высокой точности и большой разрушительной силы в любое время могут уничтожить военные объекты на оккупированных территориях и в самой Армении.