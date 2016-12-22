Уроженец села Арени Вайоцдзорской области Армении, военнослужащий-контрактник военчасти в городе Вайк Севак Симонян не хотел подниматься на боевые позиции из-за проблем со здоровьем, однако отправился по причине угроз со стороны командира. Впоследствии он лишился зарплаты пребывание на боевой позиции.

В сентябре, будучи на позициях на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы, Симонян повредил пальцы на ногах: «Не знаю, от сапог или от чего, он повредил пальцы», — в беседе с Epress.am рассказывает супруга военнослужащего Айарпи Восканян. Вернувшись с боевой позиции, супруг, по ее словам, взял отпуск.

«22-23 октября нога еще не была в порядке, он отправился в сисианский военный госпиталь. Там ему выдали справку о том, что он должен отлежаться, не идти на позиции и пройти курс лечения».

Симонян предъявил выданный документ в военной части в городе Вайк и сообщил, что подниматься на боевые позиции он не может. 26 октября военнослужащему позвонил командир Мгер Степанян и потребовал явиться на боевую позицию.

«Если не поднимешься, сделаем то, сделаем се, уволим, окончательного расчета не будет», — так он угрожал. Севак сказал, что предъявил бумажку о проблемах со здоровьем, что ему редписан покой. Тот говорит «меня ничего не интересует, если хочешь, чтобы все было в порядке…». Так Севака насильно отправили на боевую позицию с 27 октября по 10 ноября», — продолжает Восканян.

Зарплата Симоняна за ноябрь составила всего 81 000 драмов ($168). «Не знаю, почему он получил так мало, как они произвели окончательный расчет. Он получал 158 000. В отпуске получают 105 000. Фактически, за октябрь они дали 81 000 драмов, наверно, в качестве отпускных, в которые включили 3 дня на позициях в октябре. Но на боевые позиции он отправился 27 октября, а вернулся 10 ноября».

В воинской части Симоняну сказали, что в списке за ним числилось 3 дня за октябрь, а в ноябрьском его имени не было.

«Сказали, что за ноябрь у него вообще нет зарплаты, мол, на позициях ты не был, твоего имени нет в списке. Тянут целый месяц, сваливают работу друг на друга. Он обратился к финансисту военчасти, командиру роты, все сказали «это не наше дело». Вообще, в воинской части разговаривали очень грубо, матерились, сказали «нам это неинтересно, уходи, здесь ты деньги не получишь, тебя не было на позициях, в любом случае, твоего имени в этом списке нет, а если и будет, ты должен получить 40 000 за 10 дней на боевой позиции». Мы не знаем, что за игры они затеяли», — сказала жена военного.

Срок трудового договора Симоняна истек 24 ноября. «Мне кажется, они об этом знали и занимались вопросом Севака несколько месяцев. Но Севак проработал до 24 ноября. Они должны были дать отпускные за октябрь – 105 000 драмов, деньги за боевую позицию в ноябре и зарплату до 24 числа».

Восканян на протяжении нескольких дней пыталась дозвониться до горячей линии министерства обороны, но ей так и не ответили. В министерстве труда и социальных вопросов от женщины ждут письма с изложением проблемы.