Депутат Госдумы РФ и директор Института стран СНГ Константин Затулин, находившийся с визитом в Ереване, решил сыграть под дудку армянской пропоганды, выступив с антиазербайджанскими заявлениями.

«Для России важно снять настроения в армянском общества, которые возникли после апреля, в отношении России. И это не сегодня мы наблюдаем, а в течении всего этого периода, который я бы назвал сомнениями в союзнических обязательствах России как участницы ОДКБ в отношении Армении», — сказал Затулин в беседе с армянскими журналистами.

По его словам, деятельность руководителей обеих стран якобы направлена на то, чтобы снять всякие сомнения на этот счет. Он напомнил, что Госдума РФ ратифицировала соглашение о создании с Арменией совместных ПВО, министры обороны Армении и России подписали соглашение о создании совместной военной группировке. «Летом этого года Армении были переданы комплексы «Искандер», которые впервые оказались переданы другом государству. Мы рассматриваем это как восстановление баланса в регионе», — отметил Затулин.

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Говоря о ситуации на линии соприкосновения, то причина, по его мнению, в том, что до сих пор нет регулирования «на земле Нагорного Карабаха и вокруг нее». Затулин сказал, что его точка зрения не изменилась с момента прекращения огня в 1994 году.

«Нагорный Карабах вряд ли вернется в состав Азербайджанской ССР, во-первых потому, что Азербайджанской ССР в настоящее время не существует. Уже на тот момент, когда распадался Советский Союз, Азербайджан не контролировал значительную часть Нагорного Карабаха, и это надо принять как данность. С другой стороны есть территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, которые должны быть возвращены в случае достижения всеобъемлющего урегулирования», — умозаключил депутат.

Далее он высказался относительно военного сотрудничества Азербайджана и России. Затулин отметил, что Москва сотрудничает со многими странами. По его словам, сотрудничество с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении, поскольку должно удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий».

При этом российский депутат также решил обвинить Азербайджан за апрельские боестолкновения в Карабахе. «То что случилось в апреле – это досадное исключение, но ответственность за это несет Азербайджан в первую очередь. Я думаю, что Турция на тот момент тоже несла свою долю ответственности».