В Турции построят 500 медицинских центров для мигрантов, сказал агентству «Анадолу» министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

По его словам, эти медицинские центры будут несколько отличатся от аналогичных в Турции. «В этих медицинских центрах будут работать сирийские врачи. Если этого будет недостаточно, то мы привлечем к работе в центрах турецких специалистов», — сказал Акдаг, передает агентство «Анадолу».

Министр сообщил, что в медцентрах для мигрантов будет в целом задействовано около 600 врачей.

Строительство медицинских центров для мигрантов начнется в 2017 году, сказал Акдаг.

Турция предоставила убежище около трем миллионам беженцев.