В последнее время все чаще появляются в СМИ печальные новости о том, что под колесами автобусов гибнут люди, с участием автобусов случают аварии.

Вообще, водители автобусов – это отдельная тема для статьи. Этой проблеме много лет, и писать об этом можно очень долго. Но мы не станем заморачивать читателя, потому что ему, бедному, и так нелегко – ежедневно сталкиваться с хамами за рулем общественного транспорта. Они курят, переругиваются (а то и вступают в рукопашную) с пассажирами, устраивают гонки, подвергая жизнь пассажиров смертельной опасности. А потому у всех нас только один вопрос: откуда берутся все эти хамы? Есть ли хоть какая-то система отбора? Какими критериями руководствуются автопарки, принимая таких вот «спецов»?

Как известно, для того, чтобы устроиться на работу водителем автобуса, есть несколько непреложных правил. Согласно изменениям, принятым в октябре 2016 года в ст. 33 закона «О дорожном движении», право управления транспортных средств категории «D» — старше 23 лет (до 65-летнего возраста, с условием не менее 5-летнего стажа работы в области вождения транспортного средства), право на управление транспортных средств категории «DE» — старше 26 лет (до 65-летнего возраста, с условием стажа вождения не менее 3 лет). Водитель должен пройти полное медицинское обследование (в том числе, и у психиатра), и быть абсолютно здоровым.

Но, судя по поведению большинства водителей автобусов, с психическим здоровьем у них, как раз таки, реальные проблемы. А иначе как объяснить все вышеуказанные проблемы, на которые постоянно жалуются пассажиры?

Да, ситуация вышла из под контроля много лет назад, и просто так ее исправить не получится. Самым действенным решением станут мониторинги на транспортных линиях, частые техосмотры. Не прошел техосмотр? Плати штраф! Не секрет, что именно удар по карману – наиболее действенный метод воздействия на руководство транспортных компаний. Оштрафуют одного, второго, третьего – глядишь, и порядок наведут.

Необходимо так же открыть как можно больше автошкол, в которых водители автобусов будут проходить длительное (как минимум, годичное) обучение. Нужны специализированные клиники, оснащенные новейшим оборудованием – для установления истинного состояния здоровья человека, который в последствии будет отвечать за жизни людей на бакинских дорогах.

Работа в этом направлении уже ведется: в Азербайджане серьёзно ужесточаются санкции по отношению водителей автобусов, нарушающих правила дорожного движения (ПДД) и нанёсших вред здоровью человека.

Согласно информации, поступившей в СМИ 22 декабря 2016 года, парламент страны одобрил поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс по статьям, связанным с незаконным вождением транспорта общего использования и вождением транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, независимо от уровня нанесённого здоровью ущерба автомобилем общего использования такое нарушение будет караться лишением свободы и права вождения водителя на срок до 4 лет, а при повторном нарушении — до 5 лет и 8 месяцев, при многократном нарушении — от 7 до 12 лет. Размер штрафа при выходе на дорогу несоответствующего техническим показателям автомобиля общего пользования увеличен со 100 до 500 манатов. При этом также возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 1 лет или же 2 лет исправительных работ.

Поправки в Кодекс административных правонарушений подразумевают введение административного ареста за незаконное использование транспорта сроком от 15 дней до 1 месяца, при повторном нарушении — от 1 месяца до 2 месяцев. При нанесении вреда здоровью или же материального ущерба при незаконном вождении автомобиля будет введён административный арест от 2 месяцев до 3 месяцев. При нетрезвом вождении автомобиля, в частности осуществления перевозки пассажиров, предлагается лишение права вождения на 2 года и административный арест сроком от 15 дней до 1 месяца, при повторном нарушении в течение одного года — лишение права вождения на 2 года и административный арест от 1 месяца до 2 месяцев.

А теперь стоит затронуть и вторую сторону вопроса: поведение пешеходов на дорогах. Я сама неоднократно была свидетелем случаев, когда люди перебегали дорогу в неположенном месте, зачастую прямо перед автобусами. И бывают случаи, когда водитель просто не успевает затормозить, потом расплачивается за чужую глупость.

Может быть, стоит подумать в таком случае не только о водителях, но еще и о кодексе пешехода?

В мае этого года общественность была возмущена, когда в СМИ была опубликована новость о том, что водители, совершившие наезд на пешеходов, переходивших дорогу не по переходам, на дорогах, ограничение скорости на которых составляет 110 километров в час и выше, будут освобождены от административной ответственности. После выхода этой новости сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку было дано разъяснение, что этот вопрос четко прописан в изменениях в Кодекс административных проступков Азербайджанской Республики, которые вступят в силу с 1 мая 2016 года – в частности, в статье 327.8 и в примечании №8 к статье 327 «Нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств». Согласно им, с 1 мая 2016 года водители, которые совершат наезд на пешеходов, переходивших дорогу не по переходам, на дорогах, ограничение скорости на которых составляет 110 километров в час и выше, будут освобождены от административной ответственности – штрафа в размере 200 манатов или лишения прав на год – только в том случае, если пешеход получил легкие телесные повреждения.

Гневная реакция публики на эту новость, если честно, была нелогична: если дорогу в определенных местах запрещено переходить, то почему же люди плюют на эти запреты? Почему перебегают, чем подвергают свою жизнь смертельной опасности?

Как только в городе началась борьба с пешеходами-нарушителями, мы все довольно негативно восприняли тот факт, что на каждом переходе присутствуют как минимум три сотрудника дорожной полиции. Мы отчаянно сопротивлялись штрафам, которые нам совершенно справедливо выписывали, мы ругались и возмущались. Но постепенно все эти меры приучили нас к порядку. Правда, не всех. Но сегодня все же ситуация изменилась в лучшую сторону. Наверное, лучший метод воспитания сегодняшних пешеходов – это когда над твоей головой стоит дяденька с дубинкой. Иначе – никогда ничего не переменится.

По словам эксперта в области транспорта глава гуманитарной организации Hayat Азера Аллахверанова, это проблема актуальна во всем мире. Причиной многих аварийных ситуаций на дорогах является безответственное отношение пешеходов (echo.az).

Эксперт с сожалением отмечает, что даже удар по карману не может научить наших граждан правилам поведения. Но для нашей страны это не настолько глобальная проблема, чтобы на законодательном уровне решать этот вопрос. А потому эту проблему надо разрешать на уровне государственных программ. В частности, необходимо расширить программу по просвещению населения в этом направлении. И просветительское обучение следует начать с учебных заведений.

За примерами далеко ходить не надо: в соседней России с сентября этого года стартовала Всероссийская акция «Безопасная дорога. Грамота для детей и родителей» проводится Общероссийской детской общественной организацией «Школа юного пешехода». Цель акции — Реализация социально значимых просветительских программ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и формированию культуры безопасного поведения участников дорожного движения. В акции принимают участие педагоги образовательных организаций, родители и дети в возрасте 6-12 лет. Почему бы не ввести такое же новшество и у нас в стране? Можно было бы так же привлечь к акции и психологов, и медиков и, естественно, сотрудников Управления Государственной дорожной полиции в том числе. Ведь воспитательно-правовой фундамент закладывается в нас с детства – были бы, как говорится, хорошие, грамотные наставники.

Так или иначе, будущее покажет, дождемся ли мы идеального порядка на дорогах, грамотных и вежливых водителей, умных и осторожных пешеходов. Но однозначно: если мы хотим каких-то перемен, то начинать нужно, прежде всего, с себя.

Яна Мадатова