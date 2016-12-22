Активисты российской организации «Национальный комитет +60» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить на пост посла в Турции Владимира Жириновского. В своем обращении, текстом которого располагает Крым.Реалии, активисты просят назначить лидера партии ЛДПР «в ранге спецпредставителя главы государства по «сирийскому вопросу».

«Чрезвычайная ситуация в Сирии, по нашему глубокому убеждению, требует постоянного присутствия в «горячем» регионе такого крупного специалиста и прозорливца, как Владимир Вольфович Жириновский! К сожалению, после кончины выдающегося востоковеда Евгения Примакова у нас не осталось людей соизмеримого масштаба, а Глава МИД Лавров просто физически не может охватить весь «клубок проблем» Ближнего Востока», – указали активисты.

Они также отметили последний «триумфальный визит» Жириновского в Турцию.

«Полиглот Владимир Жириновский является блестящим тюркологом и всегда мечтал о дипломатической карьере – пришло его время реализовать смелые проекты о становлении новой союзнической оси Россия-Турция-Иран с сохранением дружественных стран Ирака и Сирии!» – указано в обращении.

По мнению представителей организации «Национальный комитет +60», такой вариант решения «поможет Великой России выстоять против угроз Запада и решить вопросы терроризма внутри и вне страны».