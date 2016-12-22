Возбуждено уголовное дело по нападению и ограблению азербайджанских бизнесменов в украинском городе Харькове.

Об этом АПА сообщил один из подвергнувшихся нападению бизнесменов Вугар Керимоглу.

Он сообщил, что в отношении совершивших нападение бойцов батальона «Азов», отделением национальной полиции Украины Шевченковского района города Харьков возбуждено уголовное дело по статьям УК вооруженное нападение, разбой, причинение физического и материального ущерба. Создана оперативная группа для установления личностей нападавших.

По словам В.Керимоглу, из-за того, что нападавшие были в масках, их личность пока не установлена: «Из подвергнувшихся нападению азербайджанских бизнесменов я и еще один бизнесмен являемся гражданами Азербайджана, двое – граждане Украины, а один – гражданин Грузии. Мы вчера были в полиции, где выразили свое недовольство и обеспокоенность нападением на нас на этнической почве. После этого возбудили уголовное дело и сообщили, что вопрос находится на контроле Национальной полиции. А сегодня нас вызвали в полицию».

В.Керимоглу сказал, что в связи с данным вопросом было направлено обращение в консульство Азербайджана в Харькове: «Мы нуждаемся в серьезной юридической помощи. Мы подверглись нападению, они испортили весь наш товар и оскорбили нас, нанесли крупный материальный ущерб. Никто кроме азербайджанской диаспоры в Харькове не интересуется нами. Мы знаем, что военнослужащих «Азов» на нас направили армяне. Ни для кого не секрет, что подразделение «Азов» опекает глава МВД Арсен Аваков. Раньше он был губернатором этого региона и обладает большим влиянием».

Военнослужащие подразделения специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины вечером 15 декабря разрушили принадлежащий 5 азербайджанцам объект, где продавались новогодние елки. Они изъяли у них товар. Военнослужащие оскорбили предпринимателей, порекомендовав им отправиться в Азербайджан и продавать елки там.