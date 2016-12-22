В полицию обратились жертвы женщины, извлекавшей доход от превращения своей квартиры в притон.

Кажется, в Азербайджан возвращаются лихие 90-е. Финансовый кризис вновь толкнул женщин на занятие проституцией. Тагиеву Гюльшан Алисафтар гызы, 1973 года рождения, задержали сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства вутренних дел АР. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении Тагиевой возбуждено уголовное дело по статьям 243 (вовлечение в проституцию) и 244 (содержание притона) Уголовного кодекса АР. В частности, известно, что Тагиева обвиняется в том, что содержала притон в собственной квартире в Хатаинском районе.

Информация об этом поступила в полицию от одной из жертв торговли людьми. Тагиева, воспользовавшись тяжелым материальным положением молодых женщин, приехавших в столицу из разных регионов страны, заманила их и вовлекла в проституцию. Она обещала женщинам хороший заработок и таким образом добилась того, что они стали оказывать интимные услуги клиентам прямо в квартире Тагиевой.

Убедившись в том, что прибыль от проституции получает только Тагиева, тогда как «работать» приходится другим, обманутые жертвы обратились в полицию. На сегодняшний день правоохранители выявили уже трех жертв торговли людьми. Однако, есть информация, что Тагиева вовлекла в проституцию больше женщин.