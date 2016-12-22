В полицию с жалобой обратилась З. Фейзуллаева, которая рассказала сотрудникам полиции о краже, совершенной в ее магазине. Размер кражи удивил видавших виды полицейских: три лампочки и две бутылки водки.

Оперативники очень быстро вышли на след похитителя — Николая Марковского (1988 г.р.), жителя Хазарского района, который объяснил, что в доме перегорели все лампочки, а водку он с собой прихватил, чтобы напиться и забыться. Сотрудники полиции не стали наказывать бедолагу, и ограничились объяснительной. После чего Н. Марковский был отпущен домой.