В Баку проведен очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на консультациях Азербайджан представлял заместитель главы МИД Халаф Халафов, Турцию – заместитель министра иностранных дел Умит Ялчын.

В ходе встречи было подчеркнуто развитие связей между двумя странами во всех сферах по возрастающей линии на основе принципов братства и дружбы. Стороны отметили, что эти связи налаживаются не только в рамках двусторонних отношений, но и на уровне международных организаций, отвечая интересам обеих стран.

Было подчеркнуто, что известное выражение Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» символически отражает братство и дружбу между Азербайджаном и Турцией, которых объединяют единые национальные, исторические и культурные корни.

В ходе консультаций было сказано, что в Азербайджане с большим беспокойством наблюдают за происходящими в последнее время в Турции событиями, было выражено беспокойство в связи с тем, что происходящее направлено на нарушение стабильности во внутренней и внешней политике Турции. В ходе консультации были осуждены все формы и проявления террора. Было сказано, что Азербайджан всегда поддерживал Турцию и был рядом с ней. Стороны выразили уверенность в том, что Турция и турецкий народ в скором времени преодолеют эти трудности и с честью справятся с этим историческим испытанием.

Кроме того, было подчеркнуто удовлетворение отношениями с Турцией в трехсторонних форматах Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Турция-Грузия, Азербайджан-Турция-Туркменистан и отмечено, что эти отношения внесут важный вклад в развитие регионального сотрудничества.

Была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и совместной многосторонней деятельности между двумя странами.

Была отмечена необходимость увеличения совместных усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

На встрече также были обсуждены проблемы Ближнего Востока, борьба с международным терроризмом, решение региональных конфликтов, а также политика соседства и вызывающие взаимный интерес другие международные вопросы.