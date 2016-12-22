После убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова в регионе и вокруг него сложилась новая ситуация. Безусловно, эта ситуация окажет влияние и на Азербайджан, определит новый список друзей и союзников, внесет ясность в вопрос, в каком направлении будет развиваться урегулирование ближневосточного кризиса (Сирия, Ирак).

Видимо, террористические группировки в регионе приняли решение подкорректировать свою тактику. Так, террористическая группировка ИГИЛ после убийства посла России в Турции объявила, что нацелится и на посольства России в других странах.

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Как передает издание «The Sun», ИГИЛ выпустило «расстрельный список» посольств России, включив в него дипломатическую миссию РФ в Баку. Документ, распространенный в PDF формате, призван послужить увеличению количества террористических атак. Но информации о том, что ИГИЛ взял на себя ответственность за убийство посла в Анкаре, нет. Турецкие правительственные круги говорят о связях убившего посла сотрудника полиции с организацией Гюлена или с «Аль-Каидой».

В списке ИГИЛ сообщается, что нападения планируются на диппредставительства РФ в Кампале (Уганда), Тегеране (Иран), Баку (Азербайджан), Тиране (Албания) и некоторых других мусульманских странах. Как видно, речь идет в основном об относящихся к России лояльно или нейтрально странах.

Безусловно, об этих угрозах уже знают в России, а также странах, где имеются посольства России, в частности, приближенных к кризисным регионам, в том числе в Азербайджане. Неслучайно, после убийства Андрея Карлова в Турции, была усилена охрана посольства России в Баку. Безусловно, на этом фоне меры безопасности будут соблюдаться координированно со спецслужбами стран-партнеров, в то же время, поиск в Азербайджане симпатизирующих ИГИЛ буде проводиться более интенсивно.

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил руководителям органов спецслужб расширить сотрудничество с иностранными коллегами для усиления охраны российских посольств и дипломатов за границей. Предполагается, это распоряжение предусматривает отправку спецназа для охраны российских посольств и дипломатов в страны с большим риском.

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После убийства посла выяснилось, что Россия собирается приостановить переговоры по введению безвизового режима с Турцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах. По данным издания, вопрос введения безвизового режима отложен на неопределенное время.

Сообщается, что российское правительство предпримет все усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан страны, которые в настоящий момент находятся в Турции.

«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию», — пишет газета.

По словам источника, Россия не готова отменять существующий режим с Турцией из-за последних трагических событий, а также еще ряда инцидентов, произошедших в этом году. Интересно, что несколько месяцев тому назад посол Андрей Карлов призывал не спешить с отменой визового режима для граждан Турции. Он говорил, что в стране должны быть выполнены все меры для обеспечения безопасности.

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На самом деле, происходящее логично и понятно. Но, как заявляют, в убийстве посла преследуются более далеко идущие цели в отношении России и Турции. Например, по мнению политолога Габиля Гусейнли, убийство посла преследует цель противопоставить Россию и Турцию.

Отметив не случайность совершения этого громкого политического убийства накануне трехсторонней встречи Россия-Турция-Иран по Сирии в Москве с участием министров иностранных дел и министров обороны этих стран, политолог назвал убийство российского посла Карлова в Анкаре покушением на турецко-российские отношения. (axar.az).

«Целью покушения, совершенного накануне трехсторонней встречи Россия-Турция-Иран по Сирии в Москве, было создание в регионе недоверия, а в большей степени – нанесение вреда Турции. Попытка нападения на американское посольство в Анкаре в тот же день говорит о сильной руке, стоящей за этими событиями. Потому что такой предательский шаг могли совершить только силы, желающие Турции зла. Явно кто-то хочет противостояния России и Турции».

По мнению бывшего советника, произошедшие в один день три события — убийство посла Карлова, попытка нападения на американское посольство в Анкаре, убийство высокопоставленного чиновника в Москве дает основания делать далеко идущие выводы:

«Видимо, против России и Турции активизировались определенные группировки. Самое интересное, что в этот же день ООН приняла резолюцию по Крыму. В регионе происходят серьезные процессы, и часть их связана с политикой самой Москвы, включая казни людей в Алеппо с позволения России. Уже некоторые западные страны хотят обсуждения этого вопроса в ООН, обвиняя Москву в военных преступлениях в Сирии. Попытка определенных сил привязать этот узел к Анкаре с привлечением Турции к своим планам не увенчалась успехом. Эта демонстративная акция была направлена как против России, так и против Турции».

Габиль Гусейли также выразил отношение к закрытию некоторыми странами своих посольств в Турции из-за убийства посла:

«Закрытие некоторыми странами своих посольств в Турции якобы с целью обеспечения безопасности сотрудников может быть и попыткой не оставить след».

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Безусловно, все это показывает, что межгосударственные отношения вступили в качественно новый этап и столкнулись с серьезным испытанием.