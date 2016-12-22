«Сегодня вся Россия, включая президента Владимира Путина, прощалась с Андреем Карловым. Нашим героем, подло убитым в Анкаре 19 декабря этого года. Путин отменил свою плановую пресс-конференцию, чтобы лично проводить в последний путь человека, отдавшего свою жизнь за Великую Россию. Светлая ему память. Он погиб, сражаясь на боевом посту, на первой линии фронта Великой войны континентов».

Об этом пишет кремлевский идеолог и политолог Александр Дугин и продолжает:

«Героическая гибель Андрея Карлова разрушает миф о том, что работа дипломатов всегда мирная и защищенная, и что собой рискуют лишь военные. Собой рискуют все. Все те, кто отстаивают величие, свободу, независимость, честь и достоинство страны и народа. Это никогда не дается легко. И то, что мы великая держава, то, что говорим мы на русском языке и молимся своему Богу – за все это отданы миллионы жизней русских людей. Наше величие и наша свобода куплены дорогой ценой. Каждая жизнь — бесценна. И Андрей Карлов внес эту высшую ценность в сокровище нашей истории и нашей великой страны. Вечная ему память и среди людей, и в том мире, наполненном живыми душами, где и его душа отныне пребывает.

Теперь к геополитическому анализу этого подлого убийства безоружного человека – в спину, на открытии выставки мира и настоящей искренней дружбы. Тот, кто его совершил, как сейчас признано Анкарой, был частью сети Фетхуллаха Гюлена. Именно гюленовцы сбили русский самолет в прошлому году, поставив Россию и Турцию на грань прямого военного столкновения. А 15 июля 2016 года, когда Эрдоган понял, что гюленовцы его просто подставили и нашел в себе мужество, чтобы принести России извинения, те же гюленовцы попытались совершить государственный переворот и свергнуть самого Эрдогана, напоминает Дугин. Заметьте: все эти события тесно связаны – сбитый самолет, расстрелянный русский летчик, переворот и убийство посла. И цели одни и те же, и исполнители одни и те же. Совершено очевидно, чего хотят заговорщики: любой ценой сорвать сближение России и Турции. Столкнуть лбами две страны, спровоцировать военный конфликт между нами. Но зачем какой-то исламской секте – пусть радикальной – такой результат? Ясно, что гюленовцы действуют не сами по себе. За ними стоят глобалисты и представители уходящей американской администрации. Новый президент Дональд Трамп обещал объективно разобраться с теми силами в США, которые поддерживали «Исламское государство» и «Аль-Каиду», запрещенные в России, а также другие фундаменталистские организации, в том числе и секту Гюлена. Поэтому на прощание, в агонии, глобалисты, покидающие Белый Дом и, видимо, готовящиеся предстать перед судом в самой Америке, пытаются нанести последние удары, чтобы спровоцировать военный конфликт и поджечь мир. Именно этим они занимались и при республиканце Буше и при демократе Обаме. И собирались заниматься и дальше при кровавой убийце Хиллари Клинтон. Но не вышло. И они в отчаянии предприняли последнюю попытку. Жертвой этой предсмертной агонии глобалистов и стал наш посол Андрей Карлов.

Сегодня и мы в России, и нормальные патриотические турки в Турции, и даже те американцы в Америке, которые сделали исторический выбор в пользу американского, а не глобалистского кандидата, ясно видим чего добивались террористы в Турции – и убившие нашего посла, и сбившие наш самолет, и осуществившие попытку государственного переворота. Они хотели войны, они хотели, чтобы русские и турки начали убивать друг друга, подчеркивает Дугин. Поэтому, если мы поддались бы эмоциям, то их задача была бы выполнена.

Именно поэтому президент Путин прореагировал на гибель нашего героя Андрея Карлова, ставшего жертвой стратегического партнерства, дружбы между Россией и Турцией, совершенно иначе, чем на сбитый самолет. Сегодня понятно, что Эрдоган здесь ни при чем. Это убийство направлено и против него – как против него был направлен переворот 15 июля. Наши враги бьют и по русским, и по туркам. Отсюда та сдержанность и вместе с тем решимость покарать истинных врагов и виновников преступления, которую демонстрирует Путин.

Но Анкара тоже должна сделать выводы. И не только технические: конечно, в таких ситуациях послов, дипломатов надо защищать на качественно ином уровне. Главное, однако, в другом. НАТО, глобалистские силы, а также параллельное государство — Дерин девлет — в самой Турции это и есть главная угроза безопасности Турции. Они стоят за спиной и курдского сепаратизма и исламского фундаментализма, а равно и за спиной гюленовской секты. Поэтому сейчас надо не только сплотить наши усилия по освобождению Сирии от исламских террористов, но и предпринять решительные шаги по созданию нового евразийского стратегического альянса между Россией, Турцией, Ираном, а также Азербайджаном, Казахстаном, возможно, Арменией. Мне кажется иногда, что Эрдоган переоценивает ШОС. Это не плохо, но это не альтернатива НАТО. Нам надо действовать смелее и создавать особый военно-политический евразийский блок, подчеркивает Дугин. Я не уверен, что Китай является главным и наилучшим претендентом, а в ШОС он играет главную роль. Важнее сейчас стратегический треугольник Москва-Анкара-Тегеран. Вот это будет симметричным ответом».

Андрей Карлов, заявил в заключение политолог, отдал свою жизнь за стратегический союз Москва-Анкара: «А также за дружбу и мир на Ближнем Востоке. Если мы сделаем этот союз крепким и нерушимым, дело его жизни будет выполнено. Вечная память герою».