23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся южным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове составит ночью от 3°С мороза до 1°С тепла, днем 5-9°С тепла, в Баку ночью около 0°С, днем 6-8°С тепла.

Атмосферное давление снизится с 777 мм рт. ст. до 771 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 78-85%, днем — 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла, в горах ночью 6-11°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.