Как сообщает АПА, расширилась территория оползней на улице Гусейна Джидди и около Аллеи Шехидов. В более чем 30 домах образовались трещины. В результате оползней на стенах 4 частных домов образовались большие трещины, что стало причиной их аварийного состояния.
Как сообщил представитель ИВ Шамахинского района Шахназар Гасымов, на данный момент в северо-восточной части города более 10 домов находятся в аварийном состоянии: «На стенах квартир образовались большие трещины. Дома могут разрушиться в любой момент. Во фруктовых садах граждан произошли обвалы земли. Оползень, который активизировался после недавнего снегопада, продолжает увеличиваться каждый день».
По словам представителя Исполнительной власти, в результате оползней до сегодняшнего дня в 7 селах района — Чабаны, Медресе, Мейсери, Биринджи, Чайлы, Муганлы, Аджыдере и Галейбугурд 404 дома пришли в аварийное состояние. 84 из этих домов был нанесен ущерб в результате оползней, произошедших в этом году. На стенах этих домов образовались трещины, во дворах земля во многих местах просела. До сегодняшнего дня семьи 19 аварийных домов были эвакуированы. В поселке Медресе более 20 домов, которые находятся в аварийном состоянии. За последние два месяца в этом поселке оползневая зона расширилась до 20 га и достигла 40 га. В целом на стенах более 100 домов образовались трещины. Три дома пришли в непригодное для проживания состояние. Семьи, проживавшие в этих домах, получив компенсацию, покинули свое жилье.
В связи с данным вопросом представители Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС и Исполнительной власти Шамахинского района осмотрели оползневые зоны и встретились с жителями. Комиссия по чрезвычайным ситуациям района проинформировала соответствующие структуры о последствиях активизировавшегося после выпавшего в последние дни снега оползневого процесса и нанесенном домам ущербе.