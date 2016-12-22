В результате дождей и снегов, которые шли на протяжении последнего месяца, в городе Шамахы и селах вновь активизировались оползневые зоны.

Как сообщает АПА, расширилась территория оползней на улице Гусейна Джидди и около Аллеи Шехидов. В более чем 30 домах образовались трещины. В результате оползней на стенах 4 частных домов образовались большие трещины, что стало причиной их аварийного состояния.