Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с вчерашним расстрелом в Масаллы.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 21 декабря в селе Туркоба Масаллинского района, житель Лянкяранского района Мурад Гулузаде, открыв огонь из огнестрельного оружия, убил гражданина России Фариза Исмаилова. Он добровольно явился в РОП Лянкярана и сдал огнестрельное оружие марки «UZI», которое он использовал, совершая убийство и 7 патронов к нему.

При осмотре места происшествия было обнаружено 25 стреляных гильз. По факту возбуждено уголовное дело.

По имеющейся информации, убитый был братом лянкяранского криминального авторитета, известного в криминальных кругах как «Эльчин Питерский».

Отметим, что 20 июня этого года на овощной базе «Софийская» 27-летним киллером азербайджанцем Эмилем Гусейновым из самодельного пистолета был застрелен 43 -летний брат «Эльчина Питерского» Маариф Исмаилов.