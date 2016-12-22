Ихтиологи назвали недавно открытый вид пестрых гавайских рыбок в честь президента США Барака Обамы.

Как передает Газета.ру, о новом виде они рассказывают в журнале ZooKeys.

Исследователи открыли новый вид рыб в ходе экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований к национальному морскому памятнику Папаханаумокуакеа, группе островов и атоллов, входящих в состав Северо-западных Гавайских островов. «Мы решили назвать эту рыбу в честь президента Обамы в знак признания его заслуг по защите и сохранению окружающей среды, в том числе расширения Папаханаумокуакеа», — сообщают исследователи.

Tosanoides obama — шестисантиметровая рыбка, обитающая на глубине 90 м. Она имеет преимущественно розовый окрас, боковые плавники голубые, а спинной — желтый с красным пятном. Ранее в честь Обамы уже были названы новые виды лишайников и пауков.