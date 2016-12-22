Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной двусторонний валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, аукцион начался с курса 1,7575 маната за доллар и завершился курсом 1,7620 маната.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной двусторонний валютный аукцион.
Как сообщили в ЦБА, аукцион начался с курса 1,7575 маната за доллар и завершился курсом 1,7620 маната.
Дата: 2016/12/22 12:25
Раздел: Азербайджан
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Темы: Доллар
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Официальный курс доллара в Азербайджане на 23 декабря 2016 года установлен на уровне 1,7622 маната, сообщает Центральный банк страны.