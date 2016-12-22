Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной двусторонний валютный аукцион.

Как сообщили в ЦБА, аукцион начался с курса 1,7575 маната за доллар и завершился курсом 1,7620 маната.