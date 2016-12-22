Глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы предупреждает о высокой вероятности новой трагедии на Каспии. По ее словам, еще одна авария может произойти на платформе №10 НГДУ 28 мая, жилой блок платформы находится в аварийном состоянии.

«4 ноября в 23.00 на платформе №10 НГДУ 28 мая наблюдалось проседание, поэтому нефтяники ночью были эвакуированы. В результате проседания одна сторона жилого блока искривилась на 35 см. Прибывшая на следующий день комиссия выдала заключение, что оседание произошло в связи с землетрясением, и никаких конструктивных изменений не произошло. Но по полученной нами информации, проседание продолжается. Некоторые специалисты (не работающие в настоящее время в этой компании), с которыми связалась наша организация, отметили, что это связано с ухудшением качества металлических конструкций после произошедшего там пожара», — написала она на своей странице в Facebook.