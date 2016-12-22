«Впервые подготавливается генплан, охватывающий всю административную территорию города Баку, то есть его 11 районов и 55 поселков».

Как передает АПА, об этом сказал директор Бакинского государственного института планирования Ильгар Исбатов. По его словам, согласно прогнозу, к 2035 году население Баку достигнет 4 млн. человек. «План предусматривает размещение и организацию занятости населения от Алята до Пираллахи, а также перспективы дальнейшего развития Баку», — сказал директор.

Он добавил, что в перспективе план подразумевает превращение Алята в город с населением свыше 200 тыс. человек.