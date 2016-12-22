Согласно плану боевой подготовки войсковых частей, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, была проведена внезапная проверка частей ВВС и ПВО.

Личный состав был поднят по тревоге. Была проверена боевая подготовка, практические навыки и возможности применения боевых средств в максимально приближенной к боевой обстановке.

Во время проверки было проведены приведение состоящего на вооружении в состояние боевой готовности ракетно-зенитного комплекса «İldırım» и боевые стрельбы из него.

Во время практических стрельб были успешно осуществлены задания по обнаружению и отслеживанию в условиях условного вражеского интенсивного обстрела и радиоэлектронного обмена крылатых ракет, низколетящих имитирующих аэродинамические объекты целей, принятию решений, открытию огня и эффективного уничтожения целей.

Проверки в войсках ВВС и ПВО продолжается.