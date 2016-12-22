Гражданский активист, представитель армянской диаспоры в США Анаит Синанян поддержала и подписала «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», инициированную армянскими и азербайджанскими активистами в Баку в ноябре 2016 года.

Синанян проживает в Нью-Йорке, она специалист в области юриспруденции, активно участвовала в акциях в защиту прав политзаключенных перед посольством Армении в США летом 2016 года, пишет haqqin.

Синанян, как и многие другие гражданские активисты из Армении и армянской диаспоры, выступила в поддержку скорейшего урегулирования карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана. Активист готова приложить все усилия для развития гражданской дипломатии.

В ноябре 2016 года группа правозащитников из Азербайджана и Армении создала «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», внося свой позитивный вклад в мирное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Правозащитники объявили Платформу открытой для институтов гражданского общества, неправительственных организаций, представителей духовенства, экспертов, ученых и простых граждан Армении и Азербайджана, а также других стран, желающих внести свой вклад в скорейшее урегулирование конфликта.