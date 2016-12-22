Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», продолжает поиск пропавших нефтяников.

Как сообщается в заявлении штаба, посредством кранового судна «Ширван-3» осуществляется извлечение кусков обрушившейся эстакады, среди которых могут находиться пропавшие нефтяники. Наряду с вертолетами, в определенных секторах в поисково-спасательных операциях задействованы беспилотные летательные аппараты типа ДРОН, принадлежащие Министерству обороны и Государственной пограничной службе.

Кроме того, штаб поисковых работ использует беспилотные аппараты типа «Dron» в поиске 9 азербайджанских нефтяников.

«Поисково-спасательные операции продолжаются. В настоящее время в установленных секторах наряду с вертолетами, используются ряд беспилотных летательных аппаратов типа «Dron» министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана», — говорится в заявлении.

Кроме того, к поисковым работам привлечены 6 водолазов Службы спасения в государственных водах МЧС Азербайджана на 2 катерах, 191 человек одной из частей МЧС для визуального осмотра территории Гобустанского района и всего морского побережья.