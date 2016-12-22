Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации Президента Беларуси.

Свое видение работы своей Администрации белорусский лидер изложил 21 декабря во время назначения ее нового руководителя. Им напомним стала вице-премьер Наталья Кочанова.

В частности, глава белорусского государста обратил внимание на важность идеологической составляющей в работе Администрации Президента. «А культура, спорт, да и здравоохранение — это главная основа нашей идеологии», — отметил он. При этом акцент делается именно на конкретных действиях в той или иной сфере, а не просто обсуждении в СМИ. Хотя это обсуждение также должно быть, причем честным и объективным.

«Считаю, что нам надо сократить одну из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем. Скорее всего — я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите», — отметил Лукашенко, обращаясь к назначенному руководству Администрации Президента.

При этом глава государства считает нужным сохранить управление идеологии, так как в сфере его ответственности лежит большой спектр работы.

По словам президента, часть соответствующих функций и полномочий должна перейти к пресс-секретарю главы государства Наталье Эйсмонт. «Она человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными. Поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот. Потому что идеологическая составляющая прежде всего идет от президента, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому вам надо больше подтягивать пресс-секретаря с небольшой (хотя, относительно небольшой) пресс-службой».

Лукашенко считает, что у него должны быть помощники по работе с законодательной ветвью власти, судебной, по работе с банковским сектором и, возможно, еще по каким-то направлениям. «Все остальные должности помощников и прочие должны быть сокращены. Они сегодня сыграли свою роль и практически не нужны», — заявил глава государства.

Лукашенко напомнил о своих поручениях по дебюрократизации и оптимизации госаппарата: «Мы должны показывать пример самой Администрации Президента. И нам надо ее реформировать в том плане, что это все-таки главный штаб Президента».

«Еще раз подчеркиваю — дебюрократизация — это главная забота Администрации Президента. Идеология, кадры, экспертность по экономическому направлению, правовое направление в работе Президента. Плюс работа через помощников с ветвями власти — судебной, законодательной, банковской. Возможно, еще», — добавил президент.

Лукашенко считает слабым вопросом в Администрации Президента работу с обращениями граждан. «Мы работаем как в советские времена. Понятно, что Администрация перегружена этими обращениями — люди обращаются сюда, как в последнюю инстанцию, — отметил он. — И как мы работаем: мы в основном отправляем, как в советские времена, заявления граждан тем, на кого они порой жалуются».

«Если человек обращается по каким-то вопросам к нам, и только мы должны и можем решить этот вопрос, отфутболивать нельзя. Уделите этому направлению серьезное внимание. Если нужно, поменяйте весь состав, который занимается этой бюрократической работой», — подчеркнул глава государства.

Президент в целом отметил, что Администрацию Президента надо реформировать спокойно и разумно. Суть происходящего Лукашенко назвал обновлением. При этом не ставится вопрос, например, об омоложении — важны именно профессиональные и работоспособные кадры. «Кто может работать, хоть в 80 лет пусть приходит и работает, предлагает свои услуги. Я готов их принять. Если совсем молодой человек и способен — пожалуйста, приходите тоже. Место найдется», — сказал белорусский лидер.

«Мы никуда не денемся от этого обновления. Останутся работать только те, кто будет профессионален, образован, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов — нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять его на небывалую доселе высоту», — заявил белорусский лидер.

«Госслужащих должно быть столько, сколько нужно. Потому что мы уж слишком раздули этот институт. Оставшиеся госслужащие, как и военные люди, должны получить самый высокий статус. Но это должен быть оптимальный минимум в стране. Лишних людей в госаппарате быть не должно», — подчеркнул Лукашенко.