В социальной сети «Фейсбук» распространены фотографии строения в Хачмазском районе Азербайджана, которые взорвали Интернет.

На фотографии, опубликованной блогером Мехманом Гусейновым, можно разглядеть, что один из куполов буквально висит на железном каркасе, что создает впечатление, что перед вами прекрасное цельное здание, однако так строение выглядит только спереди. А вид за стеной совершенно другой.



Отмечается, что данные купола сооружены над стеной в новом парке города Хачмаз.

В связи с данным вопросом агентство 1news.az обратилось в общественно-политический департамент Исполнительной власти Хачмазского района. Там заявили, что не видели этих фотографий, поэтому не могут их комментировать.