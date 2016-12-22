Украина получила от США неэффективные наблюдательные беспилотники. Об этом заявил глава Генштаба «незалежной» Натан Хазин.

По его словам, само решение приобрести мини-беспилотники Raven RQ-11B оказалось ошибкой.

«Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы», — приводит агентство Reuters слова Хазина.

Американская сторона пока никак не прокомментировала «некачественные» устройства, отправленные на Украину.

Американские беспилотники отправили Киеву в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе» в конце июля. Стоимость партии обошлась Украине в 12 миллионов долларов.