Прокуратура Анкары освободила из-под стражи шестерых родственников убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.
Нападение на дипломата произошло в понедельник на открытии фотовыставки. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника Андрея Карлова. Молодой человек был уничтожен в результате спецоперации.