Скончался народный артист Азербайджана Мухтар Маниев.

Об этом Trend Life сообщили на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Прощание с актером состоится сегодня в мечети Тезе Пир.

Мухтар Маниев много лет страдал сахарным диабетом. В марте 2016 года Мухтару Маниеву в Научно-хирургическом центре им. М.А. Топчубашева сделали тяжелую операцию по ампутации ноги. В 2015 году актеру также ампутировали часть ноги.

Легендарный азербайджанский актер театра и кино Мухтар Маниев работал во многих государственных театрах, одновременно создавая незабываемые образы в кинематографе.

Мухтар Маниев родился 4 апреля 1935 году в Баку. Окончил среднюю школу №199, а затем АзИНХ. В это время увлекся актерской профессией и поступил в Институт искусств. Он сыграл почти в 160 фильмах. Актер удачно создавал на экране самые разные характеры. Он — актер широко диапазона, обладающий талантом и творческим интеллектом. Среди его героев есть и положительные, и отрицательные, и смешные, и серьезные образы.

Творчество Мухтара Маниева связано со значительной эпохой в истории отечественного кинематографа. В кино дебютировал еще студентом первого курса в фильме «Кёроглу» режиссера Гусейна Сейидзаде, в роли Полада, вызвав положительные отзывы критики, которая назвала его актером нового амплуа, привнесшим в кино свежее дыхание. Затем были успешные работы в фильмах «Человек бросает якорь» (İnsan məskən salır), «Черная «Волга» (Qara «Volqa»), «Найдите ту девушку» (O qızı tapın), «Наш Джебиш муаллим» (Bizim Cəbiş müəllim), «Бабек», «Храм воздуха», «Украли жениха» (Bəyin oğurlanması), «Насими», «Обручальное кольцо» (Bəxt üzüyü), «Не бойся, я с тобой» и т.д. Критики назвали Мухтара Маниева мастером эпизодов и актером второго плана. Он сыграл во множестве выпусков сатирического «Мозалана». Был одним из создателей «Киноклуба» на АзТВ.