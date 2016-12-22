Формирования вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 35 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Шаваршаван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенных на безымянных высотах и в селе Фарахли Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.