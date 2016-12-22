Москвичка Олеся Воронова заявила, что почтовая служба вернула ей посылку, а в ней оказалась записка со словами «Умри, мразь!», передает РИА Новости.

Отмечается, что женщина отправила в Азербайджан через почтовую службу Pony Express девятикилограммовую коробку конфет. Через несколько дней ей позвонили и сказали, что российская таможня посылку не пропускает, так как требуется сертификат на конфеты.

«Я сначала хотела отправить «Почтой России», но они давали сроки доставки до месяца. Меня это не устраивало. Я в интернете нашла эту службу. Меня не предупредили ни про сертификаты, ни про инвойсы», — рассказала Воронова.

По словам женщины, когда ей вернули посылку, она открыла ее и обнаружила записку. Сотрудники почты уверяли ее, что не вскрывали посылку.

Воронова добавила, что считает, что записка предназначалась ее другу, которому она отправляла подарок.

«Сначала я думала, что записка обращена мне, но потом поняла, что это скорее адресату. Есть люди, которые не любят национальные меньшинства. Мой друг — председатель правления самого крупного банка в Азербайджане. У человека все есть, я решила подарить ему кусочек детства — конфеты. Таких марок в Азербайджане нет. Я отправила посылку на адрес банка, то есть посредник, который поиздевался над моей посылкой, видел, кому я отправляю», — сказала она.

Позже с женщиной связался представитель компании и сообщил, что благодаря видеозаписям с камер наблюдения они нашли сотрудника, вложившего записку.

Почтовая служба Pony Express принесла извинения. Женщина также получила компенсацию в размере 10 тыс. 240 рублей.