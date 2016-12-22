В Азербайджане будут разработаны новые правила приема студентов в высшие, средне-специальные учебные заведения и профтехучилища, план приема студентов в учебные заведения упразднен.

По сообщению АПА, это отражено в указе от 21 декабря 2016 года президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в закон «Об образовании» от 5 сентября 2009-го года.

До сих пор определение плана приема студентов в учебные заведения входило в обязанности Комиссии по Образованию при Президенте Азербайджанской Республики (высшие, средне-специальные учебные заведения) и Кабинета Министров (профессионально-техническое образование) . Cогласно указу президента Азербайджана от 21 декабря данные полномочия вышеуказанных структур ликвидированы.

Другое изменение связано с полномочиями ликвидированной Государственной комиссии по приему студентов относительно плана приема студентов. Полномочия по определению правил приема в вузы предоставлены не новому Государственному экзаменационному центру, а Кабинету Министров.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение месяца определить правила приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения, определить порядок учета достижений абитуриентов, полученные ими на предыдущей ступени образования, во время приема в высшие и средние специальные учебные заведения, определить правила приема бакалавров и других лиц с высшим образованием в магистратуру высших учебных заведений, проинформировать об этом президента Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа.