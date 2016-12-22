Россия приостановила авиационное сообщение с Таджикистаном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Минтранс.

«Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 00 часов 22 декабря», — сообщили в российском ведомстве.

О решении приостановить авиасообщение было объявлено ранее в среду, 21 декабря. В тот же день стало известно, что Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в выполнении зимой 2016-2017 годов полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе.

Как пояснили в Минтрансе среднеазиатской республики, таджикские власти не назначили второго перевозчика на данном направлении. Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, полагают в Душанбе. Российские чиновники, в свою очередь, считают, что подобные действия Таджикистана являются неправомочными.