В боях, идущих на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата» против террористической организации «Исламское государство», погибли 14 и получили ранения 33 военнослужащих ВС Турции, сообщает в среду «Тренд» со ссылкой на газету Milliyet.

Согласно информации, бои шли вблизи сирийского города Эль-Баб.

С начала операции «Щит Евфрата» на севере Сирии погибло более 30 военнослужащих ВС Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ВС Турции продолжат боевые действия до освобождения сирийского города Эль-Баб от террористической организации «Исламское государство».

При этом, согласно информации Reuters, турецкие войска уничтожили 138 боевиков ИГ.