Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о формировании из числа сотрудников МВД в Чечне спецбатальонов для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает «Интерфакс».

По словам Кадырова, авторы таких сообщений «не совсем представляют», как устроены правоохранительные органы в России. Он подчеркнул, что формирование спецбатальонов не является функцией региональных органов исполнительной власти. «Тем более, что нет и самого факта их создания. Руководство Чеченской республики не занимается формированием никаких батальонов для отправки куда бы то ни было», — сказал он.

Кадыров также назвал «больной фантазией» предположения, что в подобные батальоны стараются рекрутировать тех, чьи родственники уехали в Сирию воевать на стороне террористов.