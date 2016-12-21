MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 23, 2015. Ramzan Kadyrov, head of the Chechen Republic, attends a meeting of the Russian State Council. The meeting discussed the national system of education. Alexander Shalgin/Russian State Duma Press Office/TASS –ÓÒÒËˇ. ÃÓÒÍ‚‡. 23 ‰ÂÍ‡·ˇ 2015. √Î‡‚‡ ◊Â˜ÌË –‡ÏÁ‡Ì  ‡‰˚Ó‚ ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·˘Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÿ‡Î„ËÌ/ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ √ÓÒ‰ÛÏ˚ –‘/“¿——

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о формировании из числа сотрудников МВД в Чечне спецбатальонов для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает «Интерфакс».

По словам Кадырова, авторы таких сообщений «не совсем представляют», как устроены правоохранительные органы в России. Он подчеркнул, что формирование спецбатальонов не является функцией региональных органов исполнительной власти. «Тем более, что нет и самого факта их создания. Руководство Чеченской республики не занимается формированием никаких батальонов для отправки куда бы то ни было», — сказал он.

Кадыров также назвал «больной фантазией» предположения, что в подобные батальоны стараются рекрутировать тех, чьи родственники уехали в Сирию воевать на стороне террористов.