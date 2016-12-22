Дороги вокруг Букингемского дворца, являющегося официальной резиденций британских монархов, решено перекрывать на время церемонии смены караула, чтобы предотвратить нападения на толпу, подобные тому, что произошло в Берлине, передает BBC.

Начиная со среды, 21 декабря, дороги вокруг дворца будут ежедневно перекрывать с 10:45 до 12:30 по местному времени. Это позволит обеспечить большую безопасность туристам, наблюдающим за сменой караула.

Ожидается, что всего в Лондон в канун рождественских и новогодних праздников приедут не менее 100 тысяч человек. Однако усиленные меры безопасности вокруг Букингемского дворца не собираются отменять и после окончания праздников.

Перекрывать дороги на время смены караула давно требовала лондонская полиция. Теперь управление по делам королевских парков, отвечающее за движение вокруг дворца, согласилось пойти полиции навстречу.

Дороги будут перекрывать на протяжении трех месяцев. Если по итогам этого пробного периода такие меры предосторожности хорошо себя зарекомендуют, не исключено, что они станут постоянными.