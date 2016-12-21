Гибель посла РФ в Турции Андрея Карлова не приведет к ухудшению отношений между двумя странами, считает политический аналитик, старший советник Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

«Сложно сейчас говорить о том, кто именно стоит за преступлением, и заговор ли это или провокация. Пока нет точных данных расследования инцидента, и утверждать что-либо трудно», — сказал Trend в среду Карасик.

Эксперт предположил, что за преступлением может стоять организация Фетхуллаха Гюлена, которая опасается того, что администрация Трампа выдаст Гюлена Турции.

По его мнению, инцидент укрепит сотрудничество России и Турции именно в области безопасности и разведки.

Вооруженное нападение на посла РФ Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.