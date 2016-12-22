Мишель Обама, супруга президента США Барака Обамы, пообещала оказывать избранному лидеру страны Дональду Трампу посильную помощь. Об этом она рассказала в интервью ведущей Опре Уинфри в телешоу на канале CBS.

«Невзирая на наши чувства до выборов, для здоровья нации важно, чтобы мы поддержали верховного главнокомандующего. Если будущий президент будет нуждаться в нас, мы сделаем все возможное для его успеха — потому что, если успешным будет он, успешной будет и вся страна», — пояснила она.

Источник: Лента.ру.