Эксперт Саша Сотник в своем блоге для «Обозревателя» отмечает, что, очевидно, российские власти считают весьма непродолжительной неприятную новость о том, что администрация Барака Обамы накануне своего ухода решила расширить перечень антироссийских санкций, передает replyua.net. Окружение главы Кремля и далее целиком уверенно в том, что после официального вступления в должность республиканец Дональд Трамп сразу же изменит ситуацию, быстро наладит хорошие отношения с Москвой и быстро начнет снимать санкции.

Впрочем, утверждает Сотник, в Кремле сильно ошибаются, в особенности, когда говорят, что, прибегая к разводкам и увещеваниям, с будущим президентом США можно будет обо всем договориться. На самом деле, Трамп является популистом, и его главная цель — делать все, чтобы к нему положительно относились и чтобы он вошел в историю. И для этого у него есть только четыре года, поскольку шансы на переизбрание у победителя последних президентских выборов, фактически равны нулю. Так что, вполне очевидно, все свои усилия Трамп направит на «процветание для США», ну а Кремлю, очевидно, придется довольствоваться тем, что санкции не будут расширены, так как о частичном их снятии говорить никак не приходится.