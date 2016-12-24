Католическая (католики составляют 98% населения острова) Мальта стала первой страной в Европе, которая запретила репаративную терапию — «лечение от гомосексуализма», основанное на представлении о гомосексуальности как о психическом расстройстве. Нарушившим закон грозит тюремное заключение или значительный штраф.

Парламент Мальты единодушно одобрил законопроект, объявивший вне закона попытки «вылечить» гомосексуалистов. Законодатели острова проголосовали за тюремное заключение для любого врача или священника, которые пытаются помочь человеку преодолеть нежелательное однополое влечение. Альтернативой 5 месяцам тюрьмы будет штраф до 5000 евро.

Королевская коллегия психиатров Великобритании и Всемирная психиатрическая ассоциация поддержали законопроект. Они также отметили, что репаративная терапия неэтична, ненаучна и вредна для здоровья пациентов.