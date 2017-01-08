Менеджер по безопасности швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines предложила обращать особое внимание на то, какую пищу заказывают пассажиры самолетов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Middle East Eye (MEE).

Сотрудница перевозчика Марина Рипа-Бриску (Marina Ripa-Braescu) считает, что информация о том, какие блюда предпочитает турист, может быть полезна властям страны, куда он направляется. Таким образом о путешественнике можно будет кое-что узнать еще до того, как он прибыл в пункт назначения, пояснила специалист.