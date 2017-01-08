Менеджер по безопасности швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines предложила обращать особое внимание на то, какую пищу заказывают пассажиры самолетов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Middle East Eye (MEE).
Сотрудница перевозчика Марина Рипа-Бриску (Marina Ripa-Braescu) считает, что информация о том, какие блюда предпочитает турист, может быть полезна властям страны, куда он направляется. Таким образом о путешественнике можно будет кое-что узнать еще до того, как он прибыл в пункт назначения, пояснила специалист.
«К примеру, если они (пассажиры) заказывают мусульманскую, кошерную или вегетарианскую еду, то на основании этого уже можно получить некоторую информацию о человеке», — полагает Рипа-Бриску. Как поясняет MEE, под «мусульманской» женщина имела в виду халяльную пищу, которую разрешается потреблять исповедующим ислам людям.
Предложение Рипы-Бриску возмутило ряд пользователей соцсетей. В итоге Swiss International Air Lines в своем официальном микроблоге в Twitter заверила, что никогда не будет уведомлять власти о религиозных или политических взглядах путешественников.
В настоящее время перевозчики обязаны предоставлять государствам информацию о поле пассажира, возрасте, гражданстве и способе оплаты авиабилета.