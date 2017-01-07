Американские медики перечислили нарушения у потомства, к которым может привести стресс беременной женщины. Об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на Университет штата Огайо.
Стресс, который переживает беременная женщина, в дальнейшем может привести к развитию в зрелом возрасте у ее детей когнитивных проблем и тревожности. Выводы специалистов, как показали исследования, справедливы для потомков мужского и женского пола.
Причиной появления у детей тревожности и проблем с обучением, согласно данным ученых, являются изменения в микрофлоре кишечника беременной женщины.
К своим выводам специалисты пришли, проведя эксперименты на мышах. Полученные в результате этого данные, как полагают ученые, справедливы не только для грызунов, но и для людей.
Врачи полагают, что снизить стрессовое воздействие на плод могут помочь пробиотики, однако пока рано говорить о проведении каких-либо специальных терапевтических процедур для беременных женщин.