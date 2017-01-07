Американские медики перечислили нарушения у потомства, к которым может привести стресс беременной женщины. Об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на Университет штата Огайо.

Стресс, который переживает беременная женщина, в дальнейшем может привести к развитию в зрелом возрасте у ее детей когнитивных проблем и тревожности. Выводы специалистов, как показали исследования, справедливы для потомков мужского и женского пола.