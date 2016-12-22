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Джамал Кроуфорд, атакующий защитник «Клипперс»: «Мне действительно страшно».

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Дольф Зигглер, рестлер: «Не думаю, что те, кто голосовал за Трампа, сделали это из ненависти к возможной женщине-президенту. Думаю, они просто пошли против системы. Правильное место и неправильное время для обоих».

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Гарри Каспаров, шахматист: «Американцы шутят про переезд в Канаду в случае победы Трампа. Жители Прибалтики серьезно обеспокоены насчет своих стран, своих жизней, которые теперь в опасности».

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Джей Демерит, экс-футболист сборной США: «Всегда гордился тем, что я из Висконсина. Но сегодня точно – нет».

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Грег Гарса, американский защитник мексиканской «Тихуаны»: «Мексиканцы прямо сейчас: «О, нет!» Американцы прямо сейчас: «О, нет!»

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Джабари Паркер, тяжелый форвард «Милуоки»: «Везде, где я вижу фразу «Сделаем Америку…», я вижу времена, где все еще существует рабство, а у женщин нет прав».

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Фил Хельмут, звезда покера: «Мексика и Канада только что объявили, что они строят стену!»

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Джоэл Эмбиид, центровой «Филадельфии»: «Америка решила «сливать»!!! Остается лишь верить в процесс…»

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«Мы все вышли из Африки, и она с удовольствием примет нас обратно».

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Энес Картер, центровой «Оклахомы-Сити»: «Настроение».

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Ян Вертонген, защитник «Тоттенхэма»: «Не могу поверить в то, что вижу [лидерство Трампа – прим.]. Это разочаровывающе».

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Венсан Компани, защитник «Ман Сити»: «Какого черта?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения».

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